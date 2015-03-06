У НАТО заявили, що вбивство Нємцова пов'язано з подіями на сході України

Заступник генсека НАТО Олександр Вершбоу заявив, що, на його думку, вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова так чи інакше пов'язане з подіями в Україні, передає Русская служба BBC.

За словами Вершбоу, опозиціонер для багатьох опонентів останнім часом був насамперед противником військової участі Москви у конфлікті на сході України.

За словами Вершбоу, ще до вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова стало зрозуміло, що "російське вторгнення в Україну" зустрічає все менше підтримки в російського суспільства.

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"Мета президента Путіна, здається, полягає в ослабленні України і придушенні альтернативної думки в Росії з тим, щоб запобігти появі російського Майдану. Після жорстокого вбивства Бориса Нємцова минулої п'ятниці ми бачимо, що жертви (конфлікту) є не тільки на сході України. Хоча ми і не знаємо, хто натиснув на курок, ми розуміємо, що Борис Нємцов був захисником демократії і противником втручання Росії в події в Україні - тобто був одним з тих, кого офіційна російська пропаганда називає "зрадниками" і "п'ятою колоною", - сказав Вершбоу.

За словами Вершбоу, російському уряду стає все важче приховувати від населення загибель великої кількості російських військовослужбовців на сході України.

Москва завжди наполягала на тому, що на боці сепаратистів б'ються російські добровольці, а не військові.