Соратник Бориса Нємцова пообіцяв опублікувати його доповідь про війська РФ на Донбасі

Російський опозиціонер Ілля Яшин пообіцяв опублікувати доповідь про Україну, підготовлену його вбитим соратником Борисом Нємцовим.

Про це Яшин заявив в інтерв'ю британській газеті The Times, передає LB.ua.

За словами опозиціонера, в документі містяться докази російської військової присутності на Донбасі.

Яшин зазначив, що єдина повна версія доповіді зберігалася на комп'ютері в квартирі Нємцова. При цьому жорсткий диск комп'ютера після загибелі політика вилучили слідчі. Тим не менше, зазначив опозиціонер, всі докази, зібрані Нємцовим, знаходяться в цілості, й соратники убитого політика намагатимуться відновити за ними документ.

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Про підготовку Нємцовим доповіді по Україну стало відомо в ніч загибелі політика. Повідомлялося, що документ містить свідчення батьків російських військовослужбовців, загиблих на Донбасі.

Зібрані ним докази присутності російських військових на Донбасі називалися в якості можливих причин вбивства Нємцова. Зокрема, такої версії дотримувався Президент України Петро Порошенко.

Борис Нємцов був убитий чотирма пострілами в спину в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого. Вийти на слід виконавців злочину слідству поки не вдалося. Російські слідчі розглядають одразу кілька версій події, в тому числі вбивство політика з метою дестабілізації політичної обстановки. Доповідь, підготовлена Нємцовим, в числі можливих мотивів офіційно не фігурувала.