Порушення Росією Будапештського меморандуму може зіграти погану роль у переговорах з Іраном - США

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник Державного секретаря США Ентоні Блінкен сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Україна прийняла розумне рішення відмовитись від ядерної зброї, але сказала, що нам потрібні гарантії. Якщо ми відмовимося від ядерної зброї наша цілісність буде збережена. Три країни США, Велика Британія, Росія дали такі гарантії», - нагадав він.

«А тепер Росія просто порвала свої зобов’язання, зруйнували їх. Це тепер є прецедентом і коли ми тепер працюємо з міжнародною спільнотою, щоб переконати їх,щоб Іран також відмовився від ядерної зброї… цей прецедент на жаль може зіграти погану роль», - переконаний Блінкен.

«Тому ми разом з Україною та ми разом будемо стояти та захищати ті правила, які існують для 21-століття. Це дуже важливо і для США, томи ми підтримуємо Україну», - резюмував дипломат.