У Керрі заявляють, що російські "маріонетки" не виконують Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник Державного секретаря США Ентоні Блінкен сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я дужне вдячний за меседжі від прем’єр-міністра та від міністра закордонних справ щодо того, що Україна буде повністю виконувати Мінські домовленості», - зазначив він.

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«Є три практичні кроки, які необхідно зробити для того, щоб рухатися по Мінських угодах: це припинити вогонь, дати повний доступ спостерігачам та також відведення важкої зброї», - додав Блінкен.

«Ці зобов’язання поки що, на жаль, не виконують російські маріонетки на сході країни», - заявив заступник Державного секретаря США.