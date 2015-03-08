МЗС Британії: Росія продовжує загрожувати Україні

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хеммонд в інтерв'ю ВВС. Немає ніяких ознак того, що Росія змінила свою політику по відношенню до України, заявив міністр.

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Голова британського МЗС визнав, що після досягнення мирних домовленостей в Мінську рівень насильства на сході України знизився.

"Насильства стало менше після підписання нової угоди, але я не бачу змін у стратегічних намірах пана Путіна. Питання лише в тому, які інструменти використовує для досягнення своїх цілей", - заявив Філіп Хеммонд.

За його словами, відносини між Великобританією і Росією будуть залишатися "колючими", якщо не відбудеться змін у позиції Володимира Путіна по Україні.

Філіп Хеммонд вважає, що Москва зробила вибір у бік стратегічного суперництва з Заходом, а не партнерства.

Міністр заявив, що в разі погіршення ситуації в Україні можливе введення додаткових санкцій проти Росії.