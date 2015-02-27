Британія заявила, що може передумати з приводу ненадання Україні летальної зброї

У разі погіршення ситуації на Донбасі, Британія може переглянути рішення щодо надання Україні летальної зброї.

Про це сказав глава МЗС Великобританії Філіп Хеммонд у Будапешті на зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто, повідомляє Європейська правда з посиланням на сайт МЗС Угорщини.

Він також підкреслив, що не мона допустити, аби українська армія розвалилася під тиском.

"На цей момент ми вирішили не надавати українській армії летальної зброї, але можемо переглянути це рішення", – сказав голова МЗС Британії.

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За словами Хеммонда, на даний час бойові дії на Донбасі значно зменшилися, однак невідомі подальші плани бойовиків, тому необхідно взятии до уваги всі можливі сценарії.

"Сепаратисти раніше вже порушували мінські угоди", - підкреслив Хеммонд.

На думку британського дипломата Росії відстоює свої власні інтереси з наростаючою силою. "Санкції ЄС є ефективними, але Росія намагається розділити європейські країни", - сказав він.

Хеммонд додав, що європейські країни будуть відстоювати санкції, поки сторони не почнуть дотримуватися зобов'язань, викладених в мінській угоді.