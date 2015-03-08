У Франції зафіксовано безпілотник біля військової бази

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на джерела, близькі до розслідування інциденту, передає "Європейська правда".

Читайте такожУ Франції затримано арабських журналістів у справі про безпілотники над ПарижемТак, в ніч на 8 березня, над військовою базою в Сен-Порт, яка розташована недалеко від Парижа, був помічений невідомий безпілотний літальний апарат. При цьому безпілотник був оснащений потужним прожектором.

Зазначається, що на території бази, над якою літав апарат, розташований центр Військово-морського флоту Франції, відповідальний за зв'язок з підводними човнами.

Нагадаємо, раніше над Парижем були зафіксовані кілька безпілотних літальних апаратів, проте відстежити операторів БПЛА тоді не вдалося.