BBC: У Вірменії знайшли мертвим російського військового

Неподалік від вірменського міста Гюмрі знайшли мертвим російського військового, який зник 21 лютого, повідомляє BBC Україна.

Він був контрактником російських прикордонних військ і служив на російській 102-й військовій базі. У січні Гюмрі сколихнуло вбивство сім'ї, в якому підозрювали солдата цієї ж бази.

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Тіло Артура Афяна знайшли біля супермаркету, розташованого по дорозі з Гюмрі в село Маісян, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на прокурора області Ширак Раффі Асланяна.

Військовослужбовця знайшли повішеним. Чи була смерть насильницькою, встановить експертиза, зазначив прокурор.