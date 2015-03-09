BBC: У Вірменії знайшли мертвим російського військового
11:35, 09 березня 2015Світ
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Військовослужбовця знайшли повішеним.
Військовий начебто наклав на себе руки / Фото УНІАН
Неподалік від вірменського міста Гюмрі знайшли мертвим російського військового, який зник 21 лютого, повідомляє BBC Україна.
Він був контрактником російських прикордонних військ і служив на російській 102-й військовій базі. У січні Гюмрі сколихнуло вбивство сім'ї, в якому підозрювали солдата цієї ж бази.
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Тіло Артура Афяна знайшли біля супермаркету, розташованого по дорозі з Гюмрі в село Маісян, повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на прокурора області Ширак Раффі Асланяна.
Військовослужбовця знайшли повішеним. Чи була смерть насильницькою, встановить експертиза, зазначив прокурор.
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