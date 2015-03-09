Іран заявив, що переговори з США продовжаться 15 березня

17:43, 09 березня 2015
Світ
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Наступний раунд переговорів зі США щодо ядерної програми Ірану відбудеться 15 березня в швейцарській Лозанні.

REUTERS

Про це заявив офіційний Тегеран, передає Бі-бі-сі з посиланням на державне іранське агентство ІРНА.

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Західні країни побоюються, що Іран намагається розробити ядерну зброю. Іран це заперечує.

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