Іран заявив, що переговори з США продовжаться 15 березня
17:43, 09 березня 2015Світ
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Наступний раунд переговорів зі США щодо ядерної програми Ірану відбудеться 15 березня в швейцарській Лозанні.
REUTERS
Про це заявив офіційний Тегеран, передає Бі-бі-сі з посиланням на державне іранське агентство ІРНА.
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Західні країни побоюються, що Іран намагається розробити ядерну зброю. Іран це заперечує.
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