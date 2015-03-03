Іран відкинув пропозицію Обами щодо ядерної програми
Іран відкинув вимогу американської влади заморозити ядерну програму Тегерана як мінімум на 10 років.
За словами міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа, вимоги Вашингтона були "надмірними і нелогічними", передає Бі-бі-сі.
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Також іранський міністр зазначив, що президент США Барак Обама говорив в "неприйнятній і загрозливій" манері.
Раніше Барак Обама заявив, що для підписання міжнародної угоди щодо іранської ядерної програми Тегеран повинен заморозити її як мінімум на 10 років.
В інтерв'ю агентству Reuters американський президент сказав, що шанси домовитися про це з Іраном невеликі, проте будь-яка альтернатива буде ще гірша.
У вівторок перед конгресом США повинен виступити прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який, як очікується, висловиться проти запропонованих домовленостей з Іраном.