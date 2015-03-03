Іран відкинув пропозицію Обами щодо ядерної програми

За словами міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа, вимоги Вашингтона були "надмірними і нелогічними", передає Бі-бі-сі.

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Також іранський міністр зазначив, що президент США Барак Обама говорив в "неприйнятній і загрозливій" манері.

Раніше Барак Обама заявив, що для підписання міжнародної угоди щодо іранської ядерної програми Тегеран повинен заморозити її як мінімум на 10 років.

В інтерв'ю агентству Reuters американський президент сказав, що шанси домовитися про це з Іраном невеликі, проте будь-яка альтернатива буде ще гірша.

У вівторок перед конгресом США повинен виступити прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який, як очікується, висловиться проти запропонованих домовленостей з Іраном.