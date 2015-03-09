США почали перекидання танків і 3 тисяч солдатів в країни Балтії

Три тисячі військовослужбовців 3-ї піхотної дивізії США прибудуть у регіон на початку наступного тижня, передає Бі-бі-сі. Вони візьмуть участь у маневрах, покликаних продемонструвати Росії готовність НАТО забезпечити оборону і безпеку балтійських союзників - Латвії, Литви та Естонії.

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Генерал-майор армії США Джон Р. О'коннор, який спостерігав за вивантаженням танків, заявив, що мета операції полягає в тому, щоб "продемонструвати Путіну і Росії нашу колективну рішучість".

За словами генерала, бойова техніка НАТО залишиться в країнах Балтії стільки, "скільки буде потрібно для стримування російської агресії".

Балтійські країни стурбовані можливістю агресії з боку Росії у світлі анексії Криму і підтримки сепаратистів на сході України.