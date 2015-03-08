Генерал НАТО: заплутати нас- частина російського плану

Про це він сказава в інтерв'ю ТСН.

"У другій половині серпня 2014-го, коли російські сили перейшли кордон, атакуючи одразу в трьох напрямках, тоді велика кількість підрозділів на східному боці українського кордону була сконцентрована перед тим, як вони увійшли на українську землю", - зазначив генерал

За словами Брідлава, у російських сил підтримки, було все "військово-повітряні сили, ППО, артилерія, гелікоптери, склади амуніції та припасів, - усе, що пов'язано з наступальними можливостями".

"Це все ми спостерігали минулого серпня, саме перед тим, як російські сили перетнули кордон. Що ми бачили відтоді – це менший російський контингент на східному кордоні. Тепер їхня чисельність вдвічі менша, ніж тоді. І водночас є збільшення російських сил всередині самої України", - сказав Брідлав.

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"Я не люблю називати цифри, бо як тільки назвеш число - приречений на помилку. Наша розвідка не бездоганна. Пам'ятайте, що російські війська і підтримувані ними сили повністю контролюють оцей шматок кордону на Південному Сході України. Ця ділянка широко відкрита, підрозділи курсують туди-сюди, як їм заманеться. Амуніція, люди, гроші - все це рухається постійно, щоб підтримувати російські війська в Україні. Ми бачили кількість підрозділів, яка зросла, а тепер трішечки зменшилась. Цифри весь час змінюються. Я думаю, це частина російського плану - заплутати нас. Хто йде, хто лишається, хто заходить усередину, і хто де дислокується" - додав він.