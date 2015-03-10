Обама відмовився від поставок летальної зброї Україні після розмови з Меркель

Про це в інтерв'ю агентству Associated Press розповів німецький посол у Вашингтоні Петер Віттіх, передає Дождь. За його словами, Ангела Меркель навела переконливі докази важливості "продовження дипломатичних і політичних зусиль" по розв'язанню збройного конфлікту на Донбасі. Барак Обама з цими доказами погодився.

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Петер Віттіх зазначив, що лідери США і Німеччини упевнені, що Україні поки не варто поставляти летальну зброю.

Після лютневої зустрічі в Білому домі Барак Обама заявив пресі, що підтримує дипломатичне врегулювання ситуації на Донбасі, проте "поки не прийняв остаточного рішення з приводу поставок зброї Україні". При цьому американський президент не виключив такої можливості в майбутньому.