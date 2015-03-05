Конгресмени США закликали Обаму надати Україні озброєння

Про це повідомляється на офіційному сайті спікера Палати представників США Джона Бейнера.

Під відповідним листом, який у четвер було надіслано Обамі, підписалося 8 представників Республіканської партії та 3 - від Демократичної партії.

Зокрема, конгресмени з обох партій в нижній палаті Конгресу разом з головами низки комітетів цієї палати наполегливо закликають Обаму схвалити рішення надати Україні летальну зброю.

Конгресмени вважають, що після укладення нової Мінської угоди про припинення вогню, це тільки консолідувало зусилля Росії та сепаратистів щодо нових захоплень на сході України.

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"Ми наполегливо вас закликаємо швидко затвердити додаткові кроки, щоб підтримати боротьбу України в захисті її суверенної території, в тому числі шляхом передачі летальних, оборонних систем озброєння українській армії", - наголошується в переданому листі Обамі.

Окрім того, в листі зазначається, що "Конгрес вже, з вражаючою двопартійною підтримкою, надав Обамі владні повноваження, ресурси та політичну підтримку для забезпечення такої допомоги, в тому числі летальної зброї для уряду та народу України".