Помер один із творців культового мультсеріалу "Сімпсони"

Один з творців популярного анімаційного серіалу "Сімпсони" Сем Саймон помер на 60-му році життя, передає ТСН.ua.

Повідомляється, що Саймон лікувався від раку товстої кишки.

Коли в 2012 році він дізнався про смертельний діагноз, то вирішив віддати своє майно, яке ЗМІ оцінювали в 100 мільйонів доларів, на благодійність.

У 2002 році Саймон заснував фонд для допомоги тваринам, що потрапили в біду, а також допоміг заснувати благодійну організацію "Врятувати дітей".

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Саймон виграв дев'ять нагород "Еммі" за роботу в якості сценариста, режисера і виконавчого продюсера "Сімпсонів".

Перші серії "Сімпсонів" були показані в 1989 році. Це серіал, що показує життя "середньої" американської сім'ї, з елементами соціальної сатири.