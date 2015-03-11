Назарбаєв погодився брати участь у дострокових виборах президента Казахстану

11:32, 11 березня 2015
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Діючий президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв погодився брати участь у дострокових виборах глави держави.

Назарбаев заявил о согласии баллотироваться кандидатом в президенты от

Як повідомляє ТАСС, він візьме участь у виборах в якості кандидата від очолюваної ним партії "Нур Отан" (Світло Вітчизни).

Згідно з повідомленням, висунення кандидатури Назарбаєва було одноголосно підтримано на з'їзді партії, загальна кількість учасників якого становила 1230 осіб.

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Назарбаєв у свою чергу заявив про згоду балотуватися кандидатом у президенти від "Нур Отан".

"Велике спасибі всім казахстанцям за високу оцінку моєї праці. Немає більшої нагороди, більшого щастя володіти такою довірою свого народу", - сказав чинний президент країни.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про проведення дострокових президентських виборів 26 квітня.

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