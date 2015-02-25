Назарбаєв підписав указ про проведення дострокових президентських виборів у Казахстані

Своє рішення Назарбаєв пояснив інтересами народу Казахстану, "їхнє прохання до мене і загальну волю", передає Російська служба BBC.

14 лютого члени ради Асамблеї народу Казахстану заявили про те, що в умовах складної обстановки у світі Назарбаєву "необхідно надати новий мандат загальнонаціональної довіри".

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Черговий строк повноважень Назарбаєва, який беззмінно очолює Казахстан після розпаду СРСР, закінчується у 2016 році. Відповідно до конституції Казахстану, одна особа не може бути обрана президентом більше двох разів поспіль, однак це обмеження не поширюється на першого главу республіки.

Конституційна рада Казахстану раніше не виявила будь-яких правових перешкод для проведення позачергових президентських виборів.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Казахстані проросійський політик запропонував провести дострокові вибори президента.