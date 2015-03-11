Навесні Путін має піти з України, інакше втратить Середню Азію - експерт

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський прогнозує загострення військово-політичної ситуації в країнах Середньої Азії вже цієї весни, що змусить російського президента Володимира Путіна перекинути військові потужності зі сходу України в той регіон.

Про це він заявив на прес-конференції.

"Другий фронт буде відкрито в Середній Азії і Північному Кавказі вже цієї весни. Там очікується наступ Ісламської держави. А якщо там відбудеться союз з Талібаном, то угруповання значно посилиться. Якщо ж доєднається ісламський рух Узбекистану і Туркестану, то це буде взагалі серйозна сила. Там триває зміна поколінь у владі, виникла порохова бочка, яку Китай заливає своїми грошима. Тому у Путіна єдина можливість залишитися в тому регіоні - через військову присутність збройних сил. Тому дозволити своїм військам застрягнути в Україні він не може. Тому він мусить або вивести війська з України, або забути про Середню Азію", - сказав Сунгуровський.

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Також він додав, що в даній ситуації Путін може "спрацювати на випередження" - увійти в Киргизію чи Казахстан, тобто розширити там російську військову присутність в рамках ОДКБ.