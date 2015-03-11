ЗМІ: Путін скасував візит до Назарбаєва через хворобу

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Reuters.

Офіційно про причини скасування візиту не повідомляється, проте неназваний російський чиновник повідомив агентству, що скасування візиту, можливо, пояснюється хворобою російського лідера.

«Візит був скасований, - сказав цей представник Казахстану. - Схоже, що Путін захворів».

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Москва поки не повідомила про причини скасування візиту. Поки невідомо чи позначиться ця відміна на візиті Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що в Астані президенти Казахстану Нурсултан Назарбаєв, Білорусі Олександр Лукашенко і РФ Володимир Путін мають намір обговорити ситуацію в Україні. З цією метою 12-13 березня президент РФ повинен був відвідати Казахстан.