США побоюються, що надання Україні летальної зброї збільшить кровопролиття на Донбасі

В США побоюються, що надання Україні летального озброєння може збільшити кровопролиття на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прес-секретар Білого Дому Джош Ернест сказав сьогодні на брифінгу у Вашингтоні.

Зокрема, Ернест пояснив, що в Адміністрації президента США роздумують над тим, які можуть бути наслідки після можливого забезпечення українських Збройних сил летальними видами озброєння.

"Першим є те, що це ймовірно, фактично за визначенням, призведе до більшого кровопролиття. І справа в тому, що наша участь та наша підтримка цих триваючих дипломатичних переговорів (щодо урегулювання ситуації мирним шляхом) є свідченням того, що ми намагаємося уникнути більшого кровопролиття", - наголосив Ернест.

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Разом з тим, він відзначив, що не існує військового розв'язання ситуації на сході України. За його переконанням, нерозумно припускати, що якщо США спроможуться надати достатню військову підтримку українським військовим, то це допоможе зупинити військові операції, які здійснюються при підтримці Росії на сході України.

При цьому, прес-секретар Білого Дому зазначив, що до того ж, надання Україні летальної військової допомоги може призвести до певної ескалації ситуації на Донбасі. "Якщо потенційні можливості українських військових грунтовно посиляться, це може змусити та збільшити реакцію Росії та підтримуваних нею сепаратистів", - вважає Ернест.