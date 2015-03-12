Чорновіл: Путін може бути непритомний, але шампанське відкорковувати рано

Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук екс-нардеп Тарас Чорновіл.

"Путін в даний час недієздатний. І це не інфаркт, або проблеми з хребтом, тому що тоді б якусь зйомку для зняття підозр могли б організувати. Сам путлер у свідомості щось би організував. А якщо не у свідомості? Тоді або вже в пекельній смолі, або інсульт", - пише Чорновіл.

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За його словами, версія раптової смерті приваблива, але тоді б не відкладали на потім публікації про події, які сталися раніше.

"Отже - або прогнозований кризовий стан зі здоров'ям, або повільна смерть. У разі реального здихання, ми б побачили явні ознаки движняку. (...) А може статися велика авантюра: старий гебіст захотів перевірити оточення "на вшивість". Чому б і ні? Тому, хоча і дуже хочеться, але відкривати шампанське ще рано...", - написав екс-нардеп.

Раніше ряд блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер. Наприклад, в соцмережах активно обговорюють зникнення президента Росії, який вже з 5 березня не з'являвся на публіці і з незрозумілої причини скасував офіційний візит в Казахстан.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ вже більше тижня не з'являється на публічних заходах. ЗМІ поширюють чутки про його хворобу, а в соцмережах поширюють фотожаби і вправляються в дотепності.

Масла у вогонь підлили повідомлення від імені Дмитра Медведєва, обліковий запис якого в Твіттері зламали і запостили повідомлення про смерть Путіна.