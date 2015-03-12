У Кремлі чутки про хворобу Путіна пов'язали з весняним загостренням

Про це він повідомив ТАСС, коментуючи припущення, з'явилися у ряді ЗМІ про нібито хворобу російського лідера.

"Як тільки навесні з'являється сонце, як тільки починає "пахнути весною, починаються загострення", - сказав Пєсков.

За його словами, у Кремлі ставляться "до таких загострень спокійно".

У той же час Пєсков підтвердив, що зустріч лідерів Росії, Казахстану і Білорусії в Астані переноситься.

"Дійсно, лідери трьох держав прийняли рішення перенести заплановану зустріч в Астані на кілька днів", - сказав він, при цьому, не уточнивши причини.

Читайте такожКремль відреагував на інформацію про хворобу Путіна: "Візит до Казахстану відкладений, причини не пояснюємо"

Зазначається, що чутки про хворобу Путіна з'являлися восени 2012 року. Тоді прес-секретар глави держави визнав, що під час саміту АТЕС у Владивостоці на початку вересня президенту "справді було боляче ходити". За словами Пєскова, це було пов'язано із заняттями дзюдо.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилася інформація, що Путін скасував візит до Назарбаєву через хвороби.