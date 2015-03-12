У голлівудському фільмі з Джорджем Клуні та Х'ю Лорі використали кадри з Євромайдану

Скоро на широкі екрани вийде картина "Земля майбутнього: Світ за межами". Головні ролі у стрічці зіграли Джордж Клуні, який неодноразово підтримував українців, і "Доктор Хаус" Х'ю Лорі.

У мережі вже з'явився трейлер фільму, в якому використали кадри з Майдану, під час революційних протистоянь, повідомляє ТСН.ua.

За задумом режисера фільму Бреда Берда, герой Джорджа Клуні Френк винайшов машину часу, щоб запобігти світовому краху.

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Френк подорожує в часі й під час однієї з таких подорожей потрапляє в Tomorrowland, де будь-які дії безпосередньо впливають на майбутнє світу і своє власне.

Трейлер стрічки демонструє кілька моментів, які ніби уособлюють майбутнє нашої планети. Майбутнє, у якого "залишається все менше шансів". Серед цих кадрів показали і український Євромайдан.

Нагадаємо, голлівудська зірка Джордж Клуні носив футболку із зображенням Юлії Тимошенко. Актор активно підтримував український народ.