Спецслужби Кремля готують новий Майдан - The Sunday Times

За даними джерел газети, Росія має намір отримати вигоду з наростаючого громадського невдоволення тим, "як київський уряд веде війну з підтримуваними Росією сепаратистами".

При цьому, як зазначає автор статті, "Кремль переключає увагу на західну частину країни, яка традиційно прихильна до Європи", пише ТСН.

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Також йдеться про "паралельну" операцію з розпалювання сепаратистського руху на сході країни.

Автор цитує думку неназваного українського "високопоставленого джерела в силових структурах": "Вони [російські розвідники - ред.] дуже успішно використовують спрямований на Порошенка громадський гнів для початку акцій протесту на грунті націоналізму, щоб тим самим відвернути увагу уряду від сходу", - йдеться в статті.

"Їхня мета - націоналістичні хвилювання, які призвели б до нового Майдану і, як наслідок, до економічного і політичного хаосу. Після недавніх подій домогтися цього буде нескладно". Співрозмовник The Sunday Times також стверджує, що у змові задіяні українські політики середнього ешелону.

Джерела видання також повідомили, що Порошенко "обмірковує введення воєнного стану в шести областях України, зокрема для розширення повноважень силових відомств у боротьбі з російським шпигунством".

Ще один співрозмовник газети, пов'язаний з батальйоном "Азов", сказав: "Якщо уряд не впорається ні з захистом країни, ні з викоріненням корупції, нам буде потрібен новий Майдан, щоб позбутися від нього - і наші батальйони зможуть у цьому допомогти".

Крім того, джерело в українській розвідці підтвердило The Sunday Times, що на заході країни наростає невдоволення ходом бойових дій: "В західних регіонах України у багатьох є відчуття, що вони і так близькі до Європи, і їм не хочеться гинути на війні з Росією на сході".