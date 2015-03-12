Російські журналісти розповіли, як знімають "відкладені" сюжети про Путіна

Російський телеканал "Дождь" показав сюжет, де розповідається про те, коли і як насправді телематеріали за участю президента РФ Володимира Путіна готуються журналістами федеральних каналів до виходу в ефір, повідомляє ТСН.ua.

"Якщо ви дивитеся сюжет за участю Путіна в програмі "Время", це ще не означає, що ви бачите актуальну і свіжу зйомку", - зазначають журналісти у підводці до відео.

Далі в ролику розповідається про процес створення "відкладених" сюжетів, а також принципи їхньої появи в ефірі. Журналісти також знайомлять глядачів зі спеціальними телевізійним сленгом. Відповідні сюжети називають "консервами".

Зазначимо, останні кілька днів соцмережі буквально вибухнули конспірологією і теоріями про можливу смерть президента РФ.

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Сталося це після того, як джерела західних ЗМІ повідомили про можливу хворобу Володимира Путіна, а російські медіа відзначили, що він не з'являвся на публіці вже тиждень.