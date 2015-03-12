Кемерон вирішив не їхати на парад Перемоги в Москву

Про це заявив його офіційний представник, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Ми розглядатимемо нашу присутність в світлі наших постійних дискусій з Росією, наших побоювань з приводу її поведінки, так що я не думаю, що у нас є плани щодо участі", - сказав він.

Читайте такожКемерон пригрозив РФ нищівними санкціями і попросив у британського бізнесу розуміння

В агенції припустили, що візит Кемерона до Москви був би малоймовірним, навіть якби відносини країн були теплішими, оскільки відзначення річниці перемоги в Москві має відбутися через два дні після виборів у Британії.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прийняла рішення не їхати в Москву і не приймати участь у святкуванні 70-річчя Перемоги.