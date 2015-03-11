Меркель не поїде в Москву на святкування дня Перемоги

Про це повідомляє Zeit з посиланням на джерело з оточення німецького канцлера, передає "ЄвроПравда". За даними видання, причиною такого рішення є роль Росії в українському конфлікті, оскільки візит був би образливим для України.

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"Важко уявити, що Ангела Меркель бере участь у параді, де будуть представлені танки, що, "можливо, використовуються у східній Україні", - зазначає видання.

Разом з тим, за даними видання, Ангела Меркель прибуде в Росію 10 травня і відвідає разом з Володимиром Путіним могилу Невідомого солдата біля стін Кремля, де вони разом вшанують пам'ять загиблих військовослужбовців.

Як повідомлялося, президент Латвії Андріс Берзіньш не поїде в Москву за агресії Росії в Україні. Перед цим від поїздки в столицю РФ відмовилася президент Литви Даля Грібаускайте.