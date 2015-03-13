Великобританія подала заявку на вступ в Азіатський банк

08:18, 13 березня 2015
Світ
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Великобританія стала першою західною країною, яка подала заявку на членство в створюваному під керівництвом Китаю Азіатському банку інфраструктурних інвестицій.

Великобритания подала заявку на УНИАН

Міністр фінансів Джордж Осборн заявив, що це унікальна можливість для Британії та Азії, яка дозволить їм разом рости і розвиватися, вкладаючи гроші в спільні проекти, передає Бі-бі-сі.

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Про створення Азіатського банку було оголошено в минулому році. Його засновниками виступили Китай і ще 20 країн Азії (у тому числі Казахстан), які розраховують таким чином похитнути гегемонію західних фінансових інститутів.

США висловили сумніви з приводу методів управління майбутнім банком і відмовилися до нього приєднатися. Їх приклад наслідували й союзники США в регіоні - Японія, Південна Корея та Австралія.

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