Великобританія подала заявку на вступ в Азіатський банк
08:18, 13 березня 2015Світ
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Великобританія стала першою західною країною, яка подала заявку на членство в створюваному під керівництвом Китаю Азіатському банку інфраструктурних інвестицій.
Великобританія хоче вступити в Азіатський банк / УНІАН
Міністр фінансів Джордж Осборн заявив, що це унікальна можливість для Британії та Азії, яка дозволить їм разом рости і розвиватися, вкладаючи гроші в спільні проекти, передає Бі-бі-сі.
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Про створення Азіатського банку було оголошено в минулому році. Його засновниками виступили Китай і ще 20 країн Азії (у тому числі Казахстан), які розраховують таким чином похитнути гегемонію західних фінансових інститутів.
США висловили сумніви з приводу методів управління майбутнім банком і відмовилися до нього приєднатися. Їх приклад наслідували й союзники США в регіоні - Японія, Південна Корея та Австралія.
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