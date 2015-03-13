Великобританія подала заявку на вступ в Азіатський банк

Міністр фінансів Джордж Осборн заявив, що це унікальна можливість для Британії та Азії, яка дозволить їм разом рости і розвиватися, вкладаючи гроші в спільні проекти, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожБританія має модернізувати потенціал ядерного стримування – міністр оборони

Про створення Азіатського банку було оголошено в минулому році. Його засновниками виступили Китай і ще 20 країн Азії (у тому числі Казахстан), які розраховують таким чином похитнути гегемонію західних фінансових інститутів.

США висловили сумніви з приводу методів управління майбутнім банком і відмовилися до нього приєднатися. Їх приклад наслідували й союзники США в регіоні - Японія, Південна Корея та Австралія.