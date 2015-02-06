В Японії запровадять примусові оплачувані відпустки

Мета такого нововведення - зменшити наслідки ненормованого робочого дня на психічне і фізичне здоров'я громадян, передає Новий час з посиланням на China Post.

Згідно з результатами дослідження міністерства праці Японії, в 2013 році працівники використовували в середньому дев'ять з 18 днів відпустки і тільки один з шести співробітників використовував неоплачувану відпустку.

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Японський трудоголізм часто піддається критиці за негативний вплив на здоров'я працівників і високий рівень смертності і самогубств від перевтоми і стресу. В японській мові навіть з'явився термін, що позначає це явище - karoshi.

У той же час, влада сподівається, що наявність вихідних підстьобне японців до активного проведення дозвілля і витрати грошей, що буде мати позитивний вплив на економіку країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Японії родині трудоголіка-самогубця виплатять півмільйона доларів компенсації.