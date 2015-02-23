Військові Британії підозрювали Аль-Каїду у використанні вірусу Ебола як біологічної зброї

Про це повідомив сайт газети Daily Mail з посиланням на відредагований і розсекречений меморандум відомства, передає ТАСС. Він був розкритий журналістам у відповідності з законом про свободу інформації.

Хвороба, що викликається вірусом Ебола, в минулому році опинилася в центрі міжнародної уваги через найбільш серйозний за минулі десятиліття спалах захворюваності нею в ряді країн Західної Африки. На цьому тлі вчені міноборони Великобританії вивчали ризики використання збудника терористами з угруповання "Ісламська держава" та мережі "Аль-Каїда" для проведення атак на Заході, стверджується в документі на трьох сторінках.

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Секретні дослідження проводилися фахівцями закритої лабораторії відомої роботами в галузі хімічної і біологічної зброї центру міноборони Портон-Даун в графстві Вілтшир в південно-західній Англії. У документі йдеться про три "потенційні сценарії", до яких, на думку експертів, можуть вдатися терористи, але деталі оцінок відредаговані і залишаються засекреченими.

У Портон-Дауні збудник вірусу Ебола вивчали і раніше, в тому числі на експериментальному рівні, проте, за оцінками оглядачів, "спеціальний запит лабораторії на аналіз потенційного використання вірусу "недержавними агентами", підкреслює зростання стурбованості, що терористи стають все більш винахідливими у виборі знарядь".