У РФ закрили справу про держзраду проти багатодітної матері Світлани Давидової

Кримінальну справу щодо багатодітної матері Світлани Давидової, яка обвинувачується у державній зраді, закрито, повідомив її адвокат Іван Павлов, передає BBC.

"Справу проти Світлани Давидової припинено за відсутністю складу злочину, - написав Павлов на своїй сторінці у "Фейсбуці". - З неї повністю зняті звинувачення у вчиненні державної зради та роз'яснено право на реабілітацію".

Кримінальну справу проти Давидової було порушено після того, як стало відомо, що у квітні минулого року жінка зв'язалася з українським посольством і повідомила, що військова частина поряд з її будинком у місті Вязьма Смоленської області спорожніла, а в транспорті вона випадково почула телефонну розмову, що вказує на те, що військовослужбовці могли бути направлені до Донецька.

Читайте такожСуд Москви визнав незаконним арешт підозрюваної у держзраді багатодітної матері

21 січня Лефортовський суд Москви санкціонував арешт Давидової, однак на початку лютого її випустили під підписку про невиїзд.

Давидова виховує сімох дітей, молодшому з яких всього два місяці.