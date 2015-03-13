Шведська прокуратура хоче допитати засновника WikiLeaks в Лондоні

"Прокурор Маріанн Ню направила сьогодні запит адвокатам Джуліана Ассанжа про його згоду на допит в Лондоні і взяття зразків ДНК", - йдеться в повідомленні шевдскої прокуратури, передає Бі-бі-сі.

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Ордер на арешт Джуліана Ассанжа, підозрюваного в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях, що був виданий шведським судом у 2010 році. До нинішнього моменту прокурори наполягали на проведенні допиту в Швеції.

Сам Джуліан Ассанж заперечує всі звинувачення на свою адресу і вважає, що зі Швеції його можуть екстрадувати до США, де йому загрожує звинувачення у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних дипломатичних документів.

У 2012 році Джуліан Ассанж отримав притулок в посольстві Еквадору в Лондоні, де і знаходиться з тих пір.