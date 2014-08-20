Еквадор надав притулок засновнику WikiLeaks

Разом з цим, Рафаель Корреа зазначив, що вирішення конфліктної ситуації повністю залежить від Великобританії, передають РІА Новини.

Читайте такожАдвокат засновника WikiLeaks розповів, коли Ассанж зможе залишити посольство Еквадору

"Ситуація з Джуліаном Ассанжем може бути вирішена вже завтра, якщо Великобританія дасть йому дозвіл, щоб залишити країну",- сказав еквадорський президент.

Джуліан Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Лондоні з червня 2012 року. Після того, як британський суд ухвалив рішення екстрадувати його до Швеції для допиту у справі про злочини сексуального характеру.