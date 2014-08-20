Еквадор надав притулок засновнику WikiLeaks
10:29, 20 серпня 2014Світ
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Президент Еквадору Рафаель Корреа підтвердив надання притулку засновнику сайту WikiLeaks Джуліану Ассанжу.
Еквадор надає притулок Ассанжу / фото www.1tv.ru
Разом з цим, Рафаель Корреа зазначив, що вирішення конфліктної ситуації повністю залежить від Великобританії, передають РІА Новини.
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"Ситуація з Джуліаном Ассанжем може бути вирішена вже завтра, якщо Великобританія дасть йому дозвіл, щоб залишити країну",- сказав еквадорський президент.
Джуліан Ассанж переховується в посольстві Еквадору в Лондоні з червня 2012 року. Після того, як британський суд ухвалив рішення екстрадувати його до Швеції для допиту у справі про злочини сексуального характеру.
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