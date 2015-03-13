Навальному хочуть змінити умовний термін на реальний
Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) РФ звернулася до Люблінського суду Москви із заявою про зміну умовного покарання Олексію Навальному на реальне у справі "Кіровлісу".
Про це заявив адвокат Навального Вадим Кобзєв, повідомляє ТАСС.
"Мені підтвердили у ФСВП, що вони просять змінити Навальному умовне покарання на реальний термін", - сказав Кобзєв.
Згідно з повідомленням, раніше адвокат Ольга Михайлова повідомила про те, що захист не проінформований щодо прохання ФСВП.
"Захисту відомо про прохання ФСВП змінити Навальному покарання з умовного на реальне з преси. Це вже не перша спроба ФСВП, вони мають право звертатися до суду, ну, а рішення буде саме за судом", - сказала Михайлова.
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У Люблінському суді Москви повідомили, що з ФСВП надійшов якийсь матеріал стосовно Навального, зміст якого поки що в суді не знають.
"У Люблінський суд з ФСВП надійшов матеріал стосовно Олексія Навального, його зміст поки не відомий", - розповіли в суді.
Як повідомляв УНІАН, з Навального стягнули штраф у півмільйона рублів у справі "Кіровлісу".
Умовне покарання російському опозиціонеру у справі "Кіровлісу" закінчується в липні 2018 року, а випробувальний термін - в 2020 році.