Навальному хочуть змінити умовний термін на реальний

Про це заявив адвокат Навального Вадим Кобзєв, повідомляє ТАСС.

"Мені підтвердили у ФСВП, що вони просять змінити Навальному умовне покарання на реальний термін", - сказав Кобзєв.

Згідно з повідомленням, раніше адвокат Ольга Михайлова повідомила про те, що захист не проінформований щодо прохання ФСВП.

"Захисту відомо про прохання ФСВП змінити Навальному покарання з умовного на реальне з преси. Це вже не перша спроба ФСВП, вони мають право звертатися до суду, ну, а рішення буде саме за судом", - сказала Михайлова.

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У Люблінському суді Москви повідомили, що з ФСВП надійшов якийсь матеріал стосовно Навального, зміст якого поки що в суді не знають.

"У Люблінський суд з ФСВП надійшов матеріал стосовно Олексія Навального, його зміст поки не відомий", - розповіли в суді.

Як повідомляв УНІАН, з Навального стягнули штраф у півмільйона рублів у справі "Кіровлісу".

Умовне покарання російському опозиціонеру у справі "Кіровлісу" закінчується в липні 2018 року, а випробувальний термін - в 2020 році.