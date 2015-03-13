Доповідь Нємцова про Україну "Путін. Війна" хочуть опублікувати вже до середини квітня

Російський опозиціонер Ілля Яшин пообіцяв до середини квітня опублікувати доповідь про Україну "Путін. Війна", підготовлений Борисом Нємцовим.

Про це Яшин написав на своїй сторінці у Facebook.

"Незважаючи на обшуки в квартирі та офісі Нємцова, в результаті яких слідчі вилучили його комп'ютери і документи, нам вдалося відновити значну частину матеріалів. Якісь документи залишалися у партійному штабі, куди слідчі не добралися, частина матеріалів зберігалася у помічників Бориса. Загалом, основа доповіді у нас на руках", - йдеться у повідомленні.

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Опозиціонер наголосив, що до справи підключилися компетентні експерти, включаючи людей з досвідом роботи в уряді і журналістів, відомих завдяки резонансним розслідуванням.

"Ми намітили кілька поїздок з метою збору додаткових матеріалів для доповіді. Знову ж таки - не буду розкривати всі деталі, але це ті відрядження, які планував Нємцов", - заявив Яшин.

Він висловив сподівання, що робота буде закінчена через місяць і до середини квітня доповідь «Путін. Війна» буде опублікована.

"Ставимо перед собою завдання підготувати таку доповідь, щоб навіть переконаний прихильник Путіна, прочитавши його, зрозумів: на території України гинуть російські солдати, і цю братовбивчу війну необхідно зупинити", - резюмував опозиціонер.