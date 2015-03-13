Омбудсмен РФ про допуск українських лікарів до Савченко: Питання буде вирішено, але навряд чи сьогодні

Уповноважений із прав людини в Росії Елла Памфілова заявляє, що займається питанням допуску українських лікарів до льотчиці, народного депутата Надії Савченко, які чекають біля СІЗО в Москві понад 7 годин, проте не знає, коли це може відбутися.

Про це вона сказала в коментарі УНІАН.

Читайте такожДо Савченко не пускають українських лікарів, щоб приховати реальний стан її здоров'я - сестра

"Я займаюся цим питанням, але не хочу його коментувати, щоб не нашкодити. Сподіваюся, питання буде вирішено, але навряд чи сьогодні", - сказала Памфілова.

За її словами, з допуском українських лікарів виникли складнощі, й зараз офіс уповноваженого займається цим питанням.

При цьому адвокат Савченко Микола Полозов у Twitter написав: "Дозвіл українським медикам на огляд Савченко ФСВП дала під гарантії омбудсмена РФ Памфілової. Медики вже 7 годин чекають. Ось ціна гарантій".