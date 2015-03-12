Фейгін пояснив, чому до Савченко не пускають українських лікарів

Таку думку в ефірі hromadske.tv висловив адвокат Савченко Марк Фейгін.

Як пояснив адвокат, кримінально-процесуальне законодавство Росії передбачає, що якщо стан здоров’я обвинувачуваного, якого утримують в СІЗО, погіршується на стільки, що потрапляє під перелік захворювань, які несумісні із утриманням під вартою, то запобіжний захід має бути змінений.

«А як думає слідство та ті, хто замовляє це все – ага, приїдуть українські лікарі, з нашого дозволу, зроблять висновок про який-небудь гострий панкреатит, який є в цьому списку... І тоді, базуючись на цьому, ми (захист) маємо право клопотати перед судом, напряму звертатися до суду, і вимагати змінити запобіжний захід. Саме тому перед кожним засіданням в’язничні лікарі видавали довідку про її задовільний стан здоров’я, щоб захист не апелював до медичних показників», – розповів захисник.

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Сьогодні Надія Савченко заявила, що якщо до кінця тижня до неї не допустять українських лікарів і не скорегують вихід з голодування, вона знову почне голодувати. Савченко наголосила, що в’язничні лікарі вводять нові й нові продукти, які їй не завжди можна і від яких у льотчиці розпочався гострий панкреатит.