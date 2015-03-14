Могеріні збирається відвідати Кубу

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Федеріка Могеріні має намір відвідати Кубу 23 і 24 березня, передає BBC.

В ході візиту, як йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства ЄС, будуть обговорюватися взаємини між кубинським і європейськими урядами.

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Федеріка Могеріні заявила, що її візит пройде в той час, коли відносини між двома сторонами можуть отримати новий імпульс.

Це перший візит глави європейського зовнішньополітичного відомства на Кубу.