США і Куба відновили прямий телефонний зв'язок
Відновлена пряма лінія буде на початковому етапі використовуватися для потреб голосового зв'язку, надалі спектр телекомунікаційних послуг планується розширити
Про це повідомив кубинський державний оператор зв'язку "Етеска", передає ТАСС.
Кубинська компанія відзначає, що відновлення прямого телефонного зв'язку було здійснено відповідно до угоди, підписаної в лютому з компанією American Domestic Telecom. Вона стала першою за ліком угодою, укладеною після досягнутої 17 грудня минулого року домовленістю між Гаваною і Вашингтоном про нормалізацію відносин між двома країнами.
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"Відновлена пряма лінія між США і Кубою буде на початковому етапі використовуватися для потреб голосового зв'язку", - йдеться в заяві "Етеска", яку цитують в середу французькі ЗМІ.
У заяві компанії висловлюється при цьому упевненість, що "відновлення прямих телекомунікаційних ліній між США і Кубою сприятиме кращій якості зв'язку між народами двох країн".
Передбачено, що надалі буде розширено спектр телекомунікаційних послуг по відновлюваних лініях зв'язку, повідомив кубинський оператор.