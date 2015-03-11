США і Куба відновили прямий телефонний зв'язок

Про це повідомив кубинський державний оператор зв'язку "Етеска", передає ТАСС.

Кубинська компанія відзначає, що відновлення прямого телефонного зв'язку було здійснено відповідно до угоди, підписаної в лютому з компанією American Domestic Telecom. Вона стала першою за ліком угодою, укладеною після досягнутої 17 грудня минулого року домовленістю між Гаваною і Вашингтоном про нормалізацію відносин між двома країнами.

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"Відновлена ​​пряма лінія між США і Кубою буде на початковому етапі використовуватися для потреб голосового зв'язку", - йдеться в заяві "Етеска", яку цитують в середу французькі ЗМІ.

У заяві компанії висловлюється при цьому упевненість, що "відновлення прямих телекомунікаційних ліній між США і Кубою сприятиме кращій якості зв'язку між народами двох країн".

Передбачено, що надалі буде розширено спектр телекомунікаційних послуг по відновлюваних лініях зв'язку, повідомив кубинський оператор.