Адам Осмаєв заявив, що не має відношення до вбивства Нємцова: це повна маячня

«Я вважаю, що це цілковита маячня, яку навіть коментувати не варто, - сказав Осмаєв. - Я ніякого відношення до цього не маю, звісно. Із Зауром Дадаєвим не знайомий, ніколи не телефонував, з такої категорії людьми мені взагалі нема про що говорити. Вони, в принципі, і говорити-то особливо не вміють, кілька слів знають - "Стечкін" і так далі. Вони зрадники свого народу, а зі зрадниками скрізь чинять однаково», передає Дождь

За словами Осмаєва, він дуже добре ставився до Нємцова і новину про його вбивство сприйняв «болісно».

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Джерело «КП» в ФСБ заявило, що з Осмаєвим тісно контактував безпосередній виконавець вбивства Нємцова Заур Дадаєв. «Заур Дадаєв числився у батальйоні "Північ" МВС Чечні, але, служачи у ньому, фактично, вів роботу проти Росії. Його пов'язували з Осмаєвим свої відносини і взаємні зобов'язання», - пояснило воно.

У лютому 2012 року Осмаєва затримали в Одесі за підозрою у скоєнні вибуху у квартирі. Пізніше ФСБ заявила, що він готував замах на президента Росії Володимира Путіна. У вересні 2013 року обвинуваченого у цій самій справі Іллю П'янзіна засудили в Росії до десяти років в'язниці. Осмаєва в Росію не видали, оскільки він успішно оскаржив рішення про екстрадицію у ЄСПЛ.

В Україні він був визнаний винним у незаконному виготовленні вибухових речовин, перетині кордону країни за підробленими документами та пошкодженні майна з необережності. У листопаді 2014 року Осмаєва випустили з-під варти. Через тиждень стало відомо, що він приєднався до «батальйону імені Джохара Дудаєва».