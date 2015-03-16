Могеріні: ЄС залишається твердо відданим суверенітету та територіальній цілісності України

Минув рік з часу проведення незаконного і неправомірного «референдуму» та подальшої незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. Європейський Союз залишається твердо відданим суверенітету і територіальній цілісності України.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС з питань зовнішньоі політики та політики безпеки Федеріки Могеріні від імені Євросоюзу щодо Криму, переданій УНІАН Представництвом ЄС в Україні.

Як наголошує Могеріні, "Європейський Союз не визнає і продовжує засуджувати акт порушення міжнародного права. Незаконна анексія Криму і Севастополя Російською Федерацією є також прямим викликом міжнародній безпеці, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав.

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Європейський Союз залишатиметься відданим повному дотриманню своєї політики невизнання, включаючи за допомогою обмежувальних заходів. ЄС знову закликає країни-члени ООН розглянути схожі заходи невизнання у відповідності до Резолюції Генеральної асамблеї ООН 68/262.

Євросоюз вкотре заявляє про свою глибоку стурбованість нарощуванням військової міці та погіршенням ситуації з правами людини на кримському півострові, включаючи відмову у свободі слова та переслідування осіб, які належать до меншин. ЄС повторно закликає надати міжнародним організаціям і особам, які опікуються питаннями захисту прав людини, повний, вільний та безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи Крим і Севастополь, йдеться в заяві

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія і ряд інших країн запровадили проти Росії санкції.