Путін: Під час анексії Криму ГРУ відключило зв'язок українській армії

Одкровення Путіна представлені в документальному фільмі "Крим. Шлях на Батьківщину", передають Крим.Реаліі

"Треба по-чесному сказати, що спеціального зв'язку там у них вже не було. Для цього й існує спецназ ГРУ. Він знає, що треба робити і як треба робити. Тому вони (українці) користувалися відкритими видами зв'язку. Що ж гріха таїти, ми контролювали всі ці переговори і відчували внутрішній стан і військових підрозділів на місці, і їх батьків-командирів у столиці. Всі намагалися піти від особистої відповідальності", - сказав російський лідер.

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Зазначимо, документальний фільм "Крим. Шлях на Батьківщину" розповідає про підготовку та процес анексії півострова з використанням коментарів Володимира Путіна. Зокрема, президент Росії заявив, що в анексії півострова немає нічого протизаконного та зізнався, що використовував російських силовиків для роззброєння української армії. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вже заявив, що цей фільм може бути використаний як доказ у суді в Гаазі.