В іракському Тікріті в результаті боїв зруйнований мавзолей Саддама Хусейна
Мавзолей колишнього лідера Іраку Саддама Хусейна, який знаходився в його рідному місті Тікріт, повністю зруйнований в результаті боїв між іракськими урядовими військами і формуваннями терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІГ).
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал SkyNews Arabiya.
Відзначається, що після бомбардування з обох боків будівля, в якій колись знаходилися останки колишнього президента Іраку, зруйнована до основи.
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На місці поховання Хусейна (його повне ім'я - Саддам Хусейн ат-Тікріті), за свідченням очевидців, залишилися тільки купи уламків, завали цегли і цементу, покручені залізобетонні конструкції. Дах споруди обвалений, залишилося лише кілька сталевих паль, які її підтримували.
Бойовики ІГ захопили Тікріт влітку минулого року. Тоді ж з'явилися повідомлення про знищення поховання Саддама. Однак як з'ясувалося пізніше, ісламісти розграбували і підпалили усипальницю, але сама конструкція ще зберігала первісну архітектурну форму.