В ООН прирівняли до терактів спалення ісламістами рідкісних книг в Іраку

Рада Безпеки ООН засудила знищення угруповання "Ісламська держава" (ІГ) пам'яток і предметів історичної, культурної та релігійної цінності, поставивши ці дії в один ряд із терористичними актами.

Про це йдеться в ухваленій у п'ятницю ввечері заяві членів РБ, повідомляє ТАСС.

"Члени Ради Безпеки ООН рішуче засудили варварські напади в Іраку з боку ІГ, зокрема захоплення 100 представників сунітського племені біля міста Тикріт 25 лютого, спалення 45 іракців у Ель-Багдаді 17 лютого, щоденні напади на цивільних осіб у Багдаді, а також цілеспрямоване знищення непоправних предметів релігійної й культурної цінності в музеї Мосула і спалення тисяч рідкісних книг і рукописів із мосульской бібліотеки", - наголошується в заяві.

Читайте такожЮНЕСКО засудила знищення джихадистами старожитностей ІракуУ документі засуджується розкрадання бойовиками ІГ предметів культурної цінності з метою подальшого продажу, а також руйнування пам'яток історії та культури. У цьому зв'язку в РБ ООН нагадала про прийняту в лютому резолюцію 2199 про боротьбу з доходами терористів в Іраку і Сирії. Крім того, члени Ради Безпеки "підтвердили свій осуд знищення культурної спадщини в Іраку і Сирії, в особливості ІГ, зокрема свідоме знищення місць релігійного поклоніння".

Члени РБ також знову наголосили, що ІГ повинна бути повалена, а породжувані нею ненависть і насильство - викоренені.