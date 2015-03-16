Прем'єр Греції не має наміру повертатися до жорсткої економії
Греція не повернеться до заходів жорсткої економії, як того вимагають міжнародні кредитори.
Про це заявив прем'єр-міністр країни Алексіс Ціпрас, повідомляє ZN.UA з посиланням на Die Welt. "Греція - не колонія. Повернення до програми жорсткої економії в Греції не буде", - сказав прем'єр.
Читайте такожГреція пообіцяла платити борги
Також Алексіс Ціпрас підкреслив, що ключем до чесного компромісу (з кредиторами ЄС і МВФ) було б визнання того факту, що "попередня політика екстремальних заощаджень не вдалася, не тільки в Греції, але й у всій Європі".
Греція сподівається на те, що Європейський центральний банк полегшить їй доступ до фінансування. Афіни хочуть отриматиостанній транш допомоги в розмірі 7,2 млрд євро.
Державний борг Греції складе близько 320 млрд євро. Країна виступає за реструктуризацію свого боргу. В даний час країна фінансується за рахунок короткострокових кредитів.