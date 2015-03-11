Греція вимагає від Німеччини негайно повернути борги Третього рейху - ЗМІ

Доволі незвичну заяву зробив прем'єр-міністр країни Алексіс Ципрас, повідомляє канал 24.

Риторика політика — вкрай жорстка: Берлін має повернути усі вкрадені нацистами під час Другої світової війни коштовності, компенсувати знищену німцями інфраструктуру та повернути так званий окупаційний кредит.

Загалом Ципрас нарахував аж 500 мільярдів євро збитків. Заяви політика, як переконують політологи, більш ніж популістські. Мовляв, таким чином уряд Греції відреагував на вимоги Берліна розрахуватися з боргами, які Афіни набрали в рамках фіндопомоги ЄС та МВФ.

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Саме тому заяви Ципраса — не більше, як звичайний популізм. Адже між двома країнами діє договір, датований ще 1960-м роком, згідно з яким Афіни відмовилися від будь-яких претензій до Берліна після виплати репарацій у 115 мільйонів дойчмарок.