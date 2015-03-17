В Ізраїлі почалися парламентські вибори (фоторепортаж)

В Ізраїлі сьогодні відбуваються вибори до парламенту.

Як передає Радіо Свобода, головними конкурентами є партія прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу «Лікуд» та союз під проводом Ісаака Герцога.

Останні опитування громадської думки свідчать, що «Лікуд» поступається своїм опонентам.

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Аналітики сприймають вибори як референдум щодо довіри чинному прем’єру. Сам Нетаньягу 16 березня заявив, що в разі отримання ним повноважень на четвертий термін на посаді жодної палестинської держави за час його правління не виникне.

Також керівник уряду Ізраїлю виступав різко проти будь-якої угоди з Іраном щодо його ядерної програми.

Герцог звинуватив Нетаньягу у зловживанні питаннями безпеки, щоб відвернути від соціальних проблем.

Жодна партія Ізраїлю ніколи не здобувала більшості в парламенті, який складається зі 120 членів. Зазвичай переможець парламентських виборів формує коаліцію разом із іншими учасниками перегонів.