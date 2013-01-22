Ізраїльтяни обирають собі новий парламент

Понад 5,6 мільйона виборців зможуть проголосувати на 10 тисячах дільниць, які відкриті по всій країні з 7.00 до 22.00, передає РІА «Новости».

Від голосування чекають посилення правого табору і третього прем'єрського терміну для Біньяміна Нетаньяху, за якого були заморожені мирні переговори з палестинцями, а поселенська діяльність набула рекордного розмаху, ускладнивши відносини єврейської держави з її головним союзником - США. На вибори Б.Нетаньяху йде на чолі об'єднаного списку партій "Лікуд" і "Наш дім Ізраїль", другим номером у списку - російськомовний екс-глава МЗС Авігдор Ліберман.

Усього на 120 місць у Кнесеті претендують 32 партії. Голосування проходить за партійними списками. Списки, що одержали не менш як 2% голосів, беруть участь у розподілі депутатських мандатів.

Жодній партії за всю історію Ізраїлю не вдавалося одержати 61 місце у Кнесеті, який складається зі 120 депутатів, тому уряд країни завжди формувався на коаліційній основі.

Після публікації офіційних підсумків Президент Ізраїлю Шимон Перес проведе консультації з партіями, що пройшли у Кнесет, і доручить сформувати уряд одному з депутатів, який, на думку глави держави, має найкращі шанси створити коаліцію, що спирається на підтримку парламентської більшості. Як правило, мандат на формування кабінету одержує лідер партії-переможниці, він же стає прем'єр-міністром.

Вибори проходять в обстановці підвищених заходів безпеки. У забезпеченні громадського порядку задіяні понад 20 тисяч поліцейських, співробітників приватних охоронних підприємств і добровольців. Вівторок в Ізраїлі оголошено вихідним днем.