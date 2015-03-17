Екс-президент Польщі назвав Росію відсталою у свідомості та держструктурах на півстоліття

Колишній президент Польщі Лех Валенса вважає, що Російській Федерації загрожує розпад, якщо вона наважиться напасти на одну із Західних держав, які входять до ЄС та НАТО, наприклад, Польщу.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку він висловив в ефірі польського TVN24.

"Якщо Росія ризикне напасти на Польщу та на інші країни, вона розпадеться. Залишиться маленькою державою з 20 мільйонами людей", - сказав Валенса, зауваживши, що в сучасній 144-мільйонній Росії живе 50 народів, котрі можуть створи власні держави.

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Валенса також назвав Росію "відсталою у свідомості та державних структурах" на 30-50 років. РФ використовує методи впливу, які давно вже не використовуються розвинутими Західними країнами, додав він.

Політик висловив здивування, що росіяни замість того, аби використати в Україні проросійськи налаштоване населення та добитися змін політичними методами, відправили туди танки.

Екс-президент Польщі не виключив можливості того, що хтось "божевільний" переконав російського президента Володимира Путіна в тому, що треба "відгородитися китайською стіною від гнилого Заходу".