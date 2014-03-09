Українці висловилися за вступ до ЄС і НАТО на інтернет-референдум

Канал "1+1" провів опитування "Всенародний інтернет референдум", на якому українці однозначно підтримали необхідність вступу в НАТО та приєднання до Євросоюзу, пише ТСН.uа.

Інтернет-користувачі мали можливість висловитися з приводу трьох питань: вступу в НАТО, інтеграції з Євросоюзом та запровадження в Україні двох державних мов - української та російської.

Так, більшість опитаних висловилися за вступ України в НАТО (майже 80 тис. осіб ). Негативно на запитання відповіли менше 35 тис. опитаних.

Крім того, українці активно підтримали тезу, що Україна повинна подати заявку на вступ до ЄС. "Так" відповіли 88 тис. осіб, що становить 77% опитаних.

Менш однозначним виявилося голосування з мовного питання. Так, дві офіційні мови в Україні підтримали менше 49 тис. опитаних (43%), негативно висловилися трохи більше респондентів - 65 тис. осіб, що становить відповідно 57%.

Редакція ТСН зазначає, що дане опитування не є репрезентативним, але наголошує на тому, що активність читачів була надзвичайно високою.